Певица Наталья Могилевская растрогала своего коллегу Олега Винника на шоу "Маска" просто до слез, таким его никто не видел.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская довела до слез Олега Винника на шоу "Маска". Звездный детектив в эфире телеканала "Украина" признался, что в прошлом сезоне выступление Махаона, которым оказалась Наталья, растрогало его аж до слез (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Как известно, во втором сезоне Олег снова стал звездным детективом развлекательного шоу вместе со своими коллегами из прошлого сезона. Так, по его словам, он и сейчас часто вспоминает маску Махаона, под которой пряталась и выступала на сцене Наталья Могилевская.

"Меня просто никто никогда таким сентиментальным не видел – эта скупая мужская слеза таки потекла. Я растрогался и все", поделился своими переживаниями Винник.

Надо сказать, что выступление Могилевской на шоу "Маска" в прошлом сезоне впечатлило не только Винника, но и зрителей у экранов. В комментариях к ролику на ютуб украинцы высказали свой восторг. "Самое лучшее и сильное выступление за все выпуски, браво Наташа!", "Такое сильное исполнение – сердце замерло!", "Если бы она была участником, дошла бы до финала. Очень круто!", "Мурашки", "Отличная песня".

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