Украинская телеведущая Ольга Фреймут часто учит своих подписчиков правилам этикета, в этот раз звезда решила рассказать, как правильно пить кофе, и нарвалась на интересную реакцию.

Ольга Фреймут учит украинцев манерам уже несколько лет, передает Politeka.net. Звезда даже выпускала книгу, где рассказывается об этикете.

В своем Инстаграм телеведущая часто делится правилами, как вести себя на людях. В этот раз Фреймут записала видео, в котором отвечает на вопрос: "Можно ли запивать кофе еду?". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Нет нет! Нет! Кофе пьем после десерта, вместо десерта, или раздельно кофеем. Нюанс - заказывать кофе перед ланчем или ужином (до того, как ждем блюдо) - слабенькие манеры❤️", - написала звезда.

На видео Ольга Фреймут позировала в красном свитере, убрав волосы в пучок, она продемонстрировала, как делать нельзя.

Пост получил неоднозначную реакцию, некоторые пользователи Сети прошлись и по внешности ведущей.

"Причешись😢 Некрасиво быть неопрятной", "Ну это потому, что ты так сказала, теперь все должны так делать? бред!!!!!", "К черту этикет! Я пью кофе , когда хочу , главное не в захлеб и не чавкая ))", - написали пользователи Сети.

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