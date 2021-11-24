Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук решила показать, как тренируется в зале, чтобы привести себя в порядок.

Анна много уделяет времени семье и домашним делам – она сама следит за домом, ухаживает за детьми, водит их на кружки и в бассейн, готовит разные вкусности. Причем успевает Анна также сниматься в разных фильмах, ухаживать за собой и ходить в зал.

В этот раз Саливанчук показала, как проходят ее занятия и как успехи с ее шпагатом. Стоит отметить, недавно она рассказала, что после рождения второго ребенка никак не вернет форму и просто не может преодолеть какой-то предел.

Если ранее она спокойно садилась на шпагаты, то теперь для Саливанчук это стало целым испытанием.

«Ну почему так сложно сесть на шпагат? А еще три года назад сидела!» - жалуется Саливанчук.

Ранее Саливанчук представила пост с кадром из отпуска, на котором держала возле себя двоих детей. Не обошлось без критики, ведь Саливанчук отправилась с больным ребенком купаться в общий бассейн.

«Самое главное в жизни это семья! И когда твоя семья - здорова🙏🏻🙏🏻🙏🏻цените жизнь, любите друг друга, имейте терпение, потому, что самая сложная работа в мире - это быть родителем!! !!Отвечать на все вопросы, иметь терпение на непонятные крики, 24/7 быть в ресурсе для своих малышей🙏🏻🙏» - пишет Саливанчук.

Ранее сообщалось, жена продюсера "Квартал 95" поделилась своим огромным счастьем: трогательные фото из роддома и первенца

Также, жена продюсера "Квартал 95" в купальнике выставила напоказ все прелести: "Вы представить себе не можете..."

Politeka рассказывала, маленький сын продюсера "Квартал 95" и актрисы Саливанчук серьезно заболел на отдыхе: "Ну почему ему так не повезло"