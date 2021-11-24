Известная певица Таисия Повалий продолжает активно выступать в России и записала дуэт со своим сыном.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Таисия Повалий, которая долгие годы продолжает выступать и получать российские премии, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть милое фото со своим единственным сыном, с которым накануне выступила дуэтом.

На фотографии Таисия и Денис Повалий запечатлены, видимо в гримерке, мужчина держит телефон и снимает их в зеркало. Перед камерой артистка, которая пытается сберечь молодость, позирует в черной куртке с меховым капюшоном, которым прикрыла голову. Видно, что ее волосы были в красивой укладке, а на лице яркий макияж, но выглядит оно неестественно.

В подпсии к публикации Повалий написала: "После выступления. Довольные и Счастливые!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Какие красивые", "Ай, красавцы! Любимый дуэт, любимая парочка! Спасибо проекту! Ждём следующий выпуск!", "Болеем всем сердцем за Вас!", "Как приятно видеть вас красивыми и счастливыми!", "Какая красивая, Таисия", "Если вы довольные и счастливые, значит, все получается".

Напомним, Повалий поразила видом на новом фото с единственным сыном: "Изменилась с возрастом".

Как сообщала Politeka, Таисия Повалий впечатлила моложавым видом рядом с любимцем россиянок: "Совершенство".

Также Politeka писала, что Повалий удивила внешностью на фото с единственным сыном, выглядит моложе, чем он: "Даже не верится...".