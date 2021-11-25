Известный юморист и артист "Квартал 95" Юрий Ткач порадовал поклонников новым неожиданным фото, которым поделился на своей странице в Инстаграм, отреагировал даже Игорь Заплаткин.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, сейчас артист участвует в шоу "Вечерний квартал".

Юрий Ткач в новом посте на своей странице в Инстаграм показал фото, на котором он держит на спине персонажа вселенной Звездных войн, маленького гранд-мастера Ордена джедаев Йода.

«Прикольный малый», - написал артист.

Пост Юрия Ткача активно комментируют.

"Йодовый компресс?)) "- прокомментировал пост Ткача его коллега Игорь Ласточкин.

Пользователи сети даже нашли сходство между Ткачом и мастером Йода.

«Ляпота», «Чем похожи», «Какая красота», «Глазами похожи», «Вай, красавцы», - пишут в комментариях.

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