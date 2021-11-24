Відомий гуморист і артист "Квартал 95" Юрій Ткач вразив своїм новим талантом Віктора Павлика та Сергія Бабкіна.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВН "Дніпро", де він виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, зараз Юрій Ткач є актором відомого шоу "Вечірній квартал"

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Юрій Ткач показує свій новий талант - гру на синтезаторі. Як заявляє гуморист, він ніде цьому не вчився, і підбирає ноти на слух (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Не судіть строго. Грати не вчився, ноти не знаю, бажання лабать божевільне. Підбираю на слух", - розповів Юрій Ткач.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Дуже навіть"," молодець", "Вогонь, Юра!", "Красава", "Клас!", "Ну прямо Маестро!", "Ого! А я кілька разів переслухала, мені дуже-дуже сподобалося", "Талановита людина талановита у всьому", "Юрій, БРАВО! Чудові батьки прекрасної Лізі!".

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