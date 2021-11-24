Известный певец и участник "Танців з зірками" Дмитрий Каднай вместе со своим коллегой по группе Филиппом Коляденко снялся для модного глянца.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Дмитрий Каднай, который недавно покинул шоу "Танці з зірками", вместе со своим коллегой по группе KADNAY Филиппом Коляденко снялся для модного глянца. Кадры из стильной фотосессии Дима опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимках Каднай появился в стильных образах, среди которых темный костюм в тонкую полоску. Также можно обратить внимание на усы, которые исполнитель заново отрастил после того, как для одного из эфиров танцевального шоу торжественно их сбрил.

В подписи к публикации Дмитрий написал: "Недавно приняли участие в очень крутом спец. проекте от @marieclaire_ua и @huaweimobileukraine. Читайте наше свежее интервью и смотрите красивенный материал по ссылке у нас в сторис!". Поклонник не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Кадная, засыпая его с коллегой комплиментами.

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