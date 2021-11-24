Известные артисты популярного проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко и Евгений Сморыгин засветились на забавном видео – кадры вызвали бурную реакцию в Сети.

Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является известной украинской юмористкой. Также она известная как актриса "Дизель шоу". Девушка начинала свою карьеру в разных юмористических проектах. После этого она попала в команду КВН "Девчонки из Житомира", где выступала как поющая актриса.

В новом посте на своей странице в Инстаграм она показала веселую видео-зарисовку вместе с коллегой Евгением Сморыгиным. «Вечерний жор, как много жи-ра-ра приносит он», - напевали артисты. Виктория Булитко при этом лакомилась салатом из свеклы.

«Макияж просто отличный, пойду и я поем», «Класс)) Викуся-Красотка», «Приятного аппетита, Королева Виктория», «Обаяшки!😁 Симпатяжки!🤗 Хорошие», «Вы лучшие», «Вы очень хорошие, позитивные и классные!! Особенно Вика, просто конхветка», - пишут в комментариях.

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