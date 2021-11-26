Известная телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут записала видеопослание украинским водителям.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и преподаватель по этикету Ольга Фреймут записала новый урок хороших манер. В этот раз звезда обратилась к водителям с поучениями о вежливости.

Так, в ролике Оля стоит у роскошного автомобиля и рассказывает свои правила хороших манер. Звезда подчеркивает важность вежливости на дорогах, так как это может спасти жизни.

"Вежливость за рулем очень ценится. Зачастую она может сохранить жизнь. Зачем отвечать хаму взаимностью, пениться и вспоминать злые слова, если легче этого озорника пропустить, улыбнуться, поблагодарить "аварийкой"? И уж точно не стоит злиться на работников ГАИ. Преимущественно нас останавливают не просто так, а, скорее всего, за нарушения", - подписала видео Фреймут.

В ролике она напомнила водителям, что в экстренных ситуациях нужно звонить в соответствующие службы, а не "голосовать", что даже на пустых трасах нужно включать поворотники, и не забывать благодарить других водителей "аварийкой".

Напомним, Ольгу Фреймут раскритиковали за внешний вид после ее учений манерам: "Причешись".

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут показала, что помогает ей сохранять стройную фигуру: кадры из спортзала.

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