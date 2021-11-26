Известная модель и внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась в сети кадрами из новой фотосессии.

Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и модель Соня Евдокименко, которая является внучкой известной певицы Софии Ротару, часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз очаровательная красотка выложила кадры из новой фотосессии в Нью-Йорке, где учится и живет.

На черно-белых снимках Соня запечатлена на прогулке нью-йоркскими улицами. Перед камерой она появилась в темных штанах и кофточке, а сверху накинула белоснежную уютную шубку. Волосы модели зачесаны назад в элегантную прическу, а на ее лице аккуратный макияж с черными стрелками.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Помимо развития визуального и эстетического интеллекта, искусство влияет на волновые модели и эмоции нашего мозга, нервную систему и, как известно, повышает уровень серотонина. Искусство способно изменить наше мировоззрение и способ познания мира".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото Сони, засыпая ее комплиментами: "Как всегда, красотка", "Идеальная красота", "Красотка", "Ты красотка", "Очень красивая", "Красавица", "Одна из моих самых любимых съёмок", "Верно сказано", "Ты великолепна".

Напомним, Внучка Софии Ротару в смелом наряде выставила напоказ прелести прямо на улице: "Боже, какой...".

Как сообщала Politeka, Внучка Ротару в шубе нараспашку показала свой стиль в Нью-Йорке: "Ты выглядишь...".

Также Politeka писала, что Внучка Софии Ротару в провокационном наряде впечатлила видом в Нью-Йорке: "Тихая буря".