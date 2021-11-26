На шоу "Маска" представили нового персонажа - Пальчику. Впервые на проекте костюм создали в результате конкурса рисунков среди зрителей.

Так, в редакцию программы поступило более 1000 писем с эскизами будущих масок. После недели жарких дискуссий внутри команды, новым героем второго сезона "Маски" стала именно Пальчика (с ударением на "И"), говорится на официальной страничен шоу в Инстаграм, передает Politeka.net.

Уникальный костюм создан по рисунку 8-летнего Елисея Маркишева.

«Я просто в восторге от такой идеи! И хотя мы перерисовали рисунок на эскиз, создаем нашу Пальчику, сохраняя все пропорции и детали автора. Например, на начальном эскизе один палец маски тоньше, а другой шире, именно так это и будет выглядеть», – рассказала художница по костюмам "Маски" Леся Патока.

В комментариях украинцы перечислили, кого бы они хотели увидеть под маской.

"Тина Кароль"

"Сашу Зарицкую (Казка) или Павлика"

"Монатик или Виктор Павлик"

"Пальчик – это когда один из пальцев на руках. А это полноценная рука с дополнительными тремя пальцами. Я понимаю, что это детский рисунок и его адаптация, но хотелось бы немного видоизменить образ"

"типа игра слов! Палец+Чика😂 Пальчика! Ну, это уже получше. Сначала подумала, что в родительном падеже словосочетание "маска пальчика" написано"

"Почему в этом году большая часть масок такие упоротые? Что вы там курите?..😂"

"в Маске, я слышала, что должна быть Тина Кароль, вот я думаю, что она там и будет"

Напомним, нового персонажа шоу "Маска" разгадали в Сети, яркое видео: "Судя по длинным усам это..."

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