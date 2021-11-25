Певица Кристина Орбакайте показала подросшую дочь Клавдию, которой сейчас девять лет, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 50-летняя Кристина Орбакайте является старшей дочерью Аллы Пугачевой. У певицы есть сыновья Никита и Дени, а также дочь Клаудия, которую артистка родила в 2012 году. В новой публикации в Инстаграм Кристина показала, как выглядит 9-летняя малышка.

На фото Клаудия и Кристина стояли рядом. Орбакайте надела необычное светлое платье. Малышка была в клетчатых юбке и кофте.

"Вчера, после съемки в Новогоднем Огоньке, Клавочка впервые в жизни попросила взять её с собой на светское мероприятие! Это была премия журнала", - написала Кристина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красивые", "Красивая семья", "Хорошенькие", "Прекрасные", "Люблю вашу семью", "Дочь красавица".

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