Бывшая жена украинского исполнителя Алексея Потапенко (Потапа), известный продюсер Ирина Горовая рассказала о своей личной жизни после развода.

Подробностями она поделилась во время интервью Маше Ефросининой.

«Я совершенно счастлива, что не замужем. Я была замужем с 16 до 36 и так много отдала себя, что будто бокал опустел… Сейчас я самодостаточный счастливый человек», — говорит Ирина.

Ирина Горовая не назвала имя нового избранника, только отметив, что он «зрелый мужчина» и что ей «не интересно с молодыми».

«Я в идеальных отношениях, о которых можно только мечтать. Это когда за год ты ни разу не занервничала вообще! Это зрелые отношения, когда ты не нервничаешь», — сказала она и добавила, что к такой гармонии можно прийти после 40-ка, а не в 20−30 лет», - уверена продюсер.

Напомним, Ирина Горовая и Алексей Потапенко были в браке с 1999 по 2014 год. У них есть сын Андрей, которому уже 13 лет.

Также у Ирины есть старшая дочь Наталья.

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Колишня дружина українського виконавця Олексія Потапенка( Потапа), відомий продюсер Ірина Горова розповіла про своє особисте життя після розлучення.

Подробицями вона поділилася під час інтерв'ю Маші Єфросиніній.

"Я абсолютно щаслива, що незаміжня. Я була одружена з 16 до 36 і так багато віддала себе, що ніби келих спорожнів... зараз я самодостатня щаслива людина», — каже Ірина.

Ірина Горова чи не назвала ім'я нового обранця, тільки зазначивши, що він «зрілий чоловік» і що їй «не цікаво з молодими».

"Я в ідеальних відносинах, про які можна тільки мріяти. Це коли за рік ти жодного разу не занервувала взагалі! Це Зрілі стосунки, коли ти не нервуєш», — сказала вона і додала, що до такої гармонії можна прийти після 40-ка, а не в 20-30 років», - впевнена продюсер.

Нагадавши, Ірина Горова і Олексій Потапенко були в шлюбі з 1999 по 2014 рік. У них є син Андрій, якому вже 13 років.

Також у Ірини є старша дочка Наталя.

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