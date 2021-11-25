Известная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала очаровательные домашние кадры с маленьким сыном.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после реалити шоу "Холостяк" стала женой главного героя Никиты Добрынина, поделилась в своем Instagram очаровательными кадрами с маленьким сыном Львом.

На новых милых домашних снимках Даша уютно умостилась на диване с сыном на одной руке, и смартфоном в другой. Перед камерой блогерша появилась в черном топике с открытыми плечами, она прикрылась теплым пледом. Волосы красотки небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Видно, что маленький Лев тоже в хорошем расположении духа, он то зевает, то смотрит куда-то за кадр.

В подписи к публикации Квиткова рассказала о шоппинге, который делает онлайн: "Время – самый ценный ресурс. И когда дело доходит до шопинга, я стараюсь тратить его меньше. Поэтому вместо десятка магазинов с разными товарами – я выбираю один, в котором есть все: гаджеты, бытовая техника, одежда, косметика, детские товары, книги, продукты и все это онлайн".

Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Даши с сыном: "Парниша растет не по дням, а по часам", "Красавчики", "Сладкие", "Класс", "Сначала был похож на Никиту, а теперь копия ты", "Красивые", "Милые".

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