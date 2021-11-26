Артисты юмористической программы "Дизель шоу" решили заранее пробудить в украинцах новогоднее настроение - праздник, который должен запомниться всем.

Так, на официальной страничке "Дизель студио" в Инстаграм опубликовали забавный ролик с ситуацией, которая знакома каждому, кто хоть раз встречал Новый год в семейном кругу, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По сюжету, во время домашнего застолья, до того как куранты пробьют полночь, в одной семье случилась беда. Глава семейства позвонил с просьбой: "Доктор, помогите!" и показал ладонь, которую проткнули вилкой.

"Ааа, последнюю колбаску хотели со стола взять, да?", - предположил медик на том конце провода.

"Нет, это я за стол сел до одиннадцати", - ответил пострадавший.

"Это вас жена так наказала?", - спросила его медсестра.

"Да нет, ну что вы!, - отмахнулся мужчина, - Теща! Жена - вот (показывает другую руку с торчащим в ней штопорм, - ред.). Это я до 12 выпить хотел"

"А почему вы шепчите?", - поинтересовался тогда врач.

"Потому что они где-то рядом ходят", - испуганно ответил раненый.

В подписи к кадрам артисты "Дизель шоу" сделали анонс предстоящих новогодних концертов, пригласив украинцев.

"Для нас Новый год начинается уже 3 и 4 декабря😀 Именно в эти дни пройдут специальные новогодние концерты «Дизель Шоу»✨🤩 Приглашаем абсолютно всех во Дворец «Украина»💛 Гарантируем, будет незабываемо!"

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" в новом образе свела с ума Писаренко: «Я жену ради тебя брошу»

Как сообщала Politeka, звезды «Дизель шоу» подразнили подарками в преддверии праздников: "Красота"

Также Politeka писала, что актрису "Дизель Шоу" Викторию Булитко схватил за шею коллега по сцене: "Я боюсь"