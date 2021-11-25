Чон Хо Ён, успешная актриса и модель, которая обрела мировую популярность после выхода сериала "Игра в Кальмара", показала новый образ в белом платье.

Как пишет Politeka.net, Чон Хо Ён начинала карьеру в качестве модели, но известность ей принесла игра в сериале. Звезда сыграла роль игрока под номером 067 в "Игре в кальмара", став одной из главных героев проекта. Теперь у модели десятки миллионов подписок в Инстаграм, где делится всем интересным.

В этот раз Чон Хо Ён опубликовала серию фото, где позировала с разными людьми. Актриса для вечера надела белое платье чуть выше колена. Наряд получился очень обворожительным.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Симпатичная, классная и добродушная", "такая настоящая королева", "Боже, какое красивое белое платье !!", "Невероятная красотка", "Удивительная", "Можно смотреть вечно".

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