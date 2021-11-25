Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим в преддверии выхода новой песни порадовал яркими кадрами, которые показал на своей странице в Инстагарм.

16-летний парень из Одессы Муаяд Абдельрахим стал пободителем первого сезона шоу "Співають всі" в октябре 2021 года и получил главный приз в 500 тысяч гривен, сообщает Politeka.net.

После победы в проекте популярность юного исполнителя резко возросла. 6 декабря у него должна выйти новая песня (сольную композицию Муаяд Абдельрахим записал в студии впервые). А пока поклонники внимательно следят за страницей в Инстаграм, где он регулярно выкладывает новые кадры.

В новом посте Муаяд Абдельрахим показал кадры, снятые в Киеве.

«Прекрасный певец, хороший парень и похоже, замечательный человек! Удачи тебе во всех начинаниях и успехов», «Наш красавчик любимый», «Нереально красивый», «Ты очень красивый», - пишут в комментариях.

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