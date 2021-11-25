Жена Дмитрия Монатика Ирина Димичева показала свое настроение, сделав селфи, и поделилась впечатлениями от просмотренного фильма.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик долгое время скрывал свою личную жизнь. Но уже известно, что артист женат на Ирине Демичевой, с которой воспитывает двоих детей. Так как жена Дмитрия больше не прячется, то с удовольствием делится своими фото и детей в социальной сети Инстаграм, где ведет микроблог.

На новом фото Ирина была в красном платье с декольте. Звезда сделала селфи, прикрыв частично вырез в наряде смартфоном.

"Selfie сделанное, после просмотра фильма, основанного на реальных событиях « Дом Гуччи»… роскошь, страсть, власть и столько предательства среди близких …. Исход фильма другим сложно было и представить ..очень рекомендую к просмотру .В особом восторге от игры актёров , мои фавориты : Джареда Лето,Леди Гаги и Аль Пачино", - написала Ирина под фото.

Фанаты поставили тысячу лайков, включая Лилию Ребрик, и написали комментарии:

"Супер, уже хочу посмотреть", "Ох, Ириша", "Мой фаворит - ты", "Какая же вы красивая", "Ну ты прям огонь".

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