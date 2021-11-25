Актриса Ли Ю-ми, которая сыграла роль игрока 240 в проекте Netflix "Игра в Кальмара", показала эффектные образы для одного из мировых глянцев.

Как пишет Politeka.net, Ли Ю-ми стала очень популярной после выхода сериала от Netflix "Игра в Кальмара". Теперь у актрисы миллионы подписчиков в Инстаграм и звезда постоянно радует фанатов интересными образами.

На новом фото актриса показала несколько образов. Ли Ю-ми была в кофте, платье и кожаном костюме. Фото получились для глянца очень завораживающими.

Фоллорверы поставили сотни тысяч лайков и написали комплименты под постом звезды:

"Босс-девочка", "Ты так горяча", "роскошная повседневная мода", "Милая леди", "Ой, ты выглядишь так великолепно", "любовь всей моей жизни", "Как ты красива в этой одежде", "я так сильно тебя люблю", "Вы причина того, почему я по сей день влюблен в женщин", "Доброе утро, красотка", "Мамочка".

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