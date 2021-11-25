Украинский ведущий "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук старается удивлять зрителей своими костюмами не меньше, чем коллеги - что из этого выходит, смотрите далее.
Популярный телеведущий примеряет разные образы на шоу "Маска", передает Politeka.net. Владимир Остапчук удивляет поклонников проекта, ведь позволяет себе примерить даже женские платья, и образы детских героев.
В одних из выпусков Владимир Остапчук появился в образе Круэллы и героя детского фильма Буратино.
"Меджик на шоу МАСКА продолжается 😮
И так прекрасно, что Владимир Остапчук обожает эксперименты @maskaukrainetv. Какой образ ведущего гипершоу вам нравится больше – Круэллы или Буратино? Делитесь в комментариях 👇", - написали авторы поста.
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За час публикация собрала сотни лайков и много комментариев.
"Круэлла", "Оба, как и сам Владимир", "Буратино очень мил", - написали пользователи сети.
Отметим, шоу "Маска" завоевало сердца миллионов зрителей. Детективами проекта стали Настя Каменских, Оля Полякова, Дзидзьо, Олег Винник и Андрей Данилко.
Сейчас телеканал "Украина" готовит зрителям подарок на новый год - выйдет специальный выпуск, в котором примут участие другие звезды, примерявшие костюмы.
Напомним, ведущий "Маски" и "Співають всі" Остапчук захотел, чтобы перед ним извинились
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