Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2016", Джамала, решила вернуться на проект "Танці з зірками", из котрого выбыла прямо на экваторе.
Популярная певица решила принять участие в известном проекте "Танці з зірками" в этом году, передает Politeka.net.
Артистку по-разному оценивали члены жюри, но ее всегда поддерживали зритлеи до седьмого эфира - Джамала и ее партнер Антон Нестерко "вылетели" после седьмого эфира.
В это воскресенье пройдет финал конкурса, в который прошли Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Артур Логай и Анна Карелина, а также Костя Войтенко и Роксоляна Малярчук.
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Однако на шоу внезапно вернется и Джамала, но уже не в качестве участиницы, а певицы - звезда выступит с премьерой песни "Потайки".
Об этом говорится в сообщении шоу в Инстаграм. Некоторые пользователи Сети не теряют надежду на то, что в программі снова появится Тина Кароль, которая несколько лет была его ведущей, а также певец Melovin, который также учавсвтвоал в этом году.
"Мы ждем другую певицу((((((", "Тина Тина Тина Тина Тина Тина Тина", "Но и есть *ура*)", "Мэловина больше ждали", "Хотелось бы Тину и Марув😶", "Лучше бы Меловина пригласили", - написали пользователи Сети.
Напомним, что Харлан и Дикусар поразили изможденным видом перед финалом "Танців з зірками"
Как сообщала Politeka, Melovin подогрел слухи о романе с партнершей по "Танцях з зірками" Лизой
Также Politeka писала, что Джамала примерила кожаный наряд, обратившись к украинцам