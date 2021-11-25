Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво уже больше 10 лет живет в Украине, но только сейчас решил поделиться, что его удивляет в нашей культуре.

Популярный шоумен в своем Инстаграм рассказал, как ему нелегко понять украинские традиции, передает Politeka.net.

По словам Эктора Хименеса-Браво, для него загадка, почему нельзя выбрасывать мусор вечером, нужно проводить разные ритуалы после того, как рассыпал соль, нельзя передавать ничего через порог, зачем платить за часы, которые подарили, почему желтые цветы к расставанию.

"Я вчера переступил через Лупиту, теперь она не вырастет?

Что значит «соль-вода»?



Пожалуйста, объясните 😰", - подытожил Эктор Хименес-Браво.

За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Спасибо, вы меня улыбнули😂", "Про Лупиту, вообще смешно))))))))", "Лупита такая классная", "Все эти суеверия нельзя объяснить здравым смыслом)", "Такие у нас приметы) думаю, что у Вас на родине тоже есть, возможно они другие, но есть) мы так выросли, привыкли к этим глупым мелочам)))", "А как еще себя оправдывать?)))", "Что случилось с Чоко? 😢 Эктор больше о нем не рассказывает", - написали пользователи сети.

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