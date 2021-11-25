Известная певица Слава Каминская расплакалась во время интервью после вопроса ведущего об умершем отце и поддержке Виктории Смеюхи.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" активно начала сольную карьеру, поделилась переживаниями из-за смерти отца. Обо всем этом звезда рассказала в программе "Слава+", а ведущий Слава Демин даже довел артистку до слез.

Так, по словам Каминской, Виктория Смеюха, с которой у них в последнее время возникают скандалы, поддержала ее после смерти близкого человека. "Да, она позвонила", - говорит Слава.

По словам певицы, ее отец давно развелся с матерью, и они никогда особо не общались, она росла без папы. Однако уже во взрослом возрасте отношения удалось наладить, и как только это случилось, отец ушел из жизни. рассказывая обо всем этом Слава не сдержалась, на ее глазах выступили слезы, а голос изменился.

"Я сильная женщина! Что это вот такое? Сижу блин, сопли распустила", - возмущается артистка скорее сама себе, чем ведущему.

"Перед тем как идти на операцию, у него была опухоль мозга. Он мне сказал тогда, что очень боится, что он станет овощем. После операции он уже не функционировал нормально, скажем так. Я очень жалею, что не нашла времени и не поехала в Одессу перед его смертью", - поделилась Каминская, и добавила, что них с отцом было очень мало времени пообщаться.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" вспомнила бывшего мужа и призналась, на чем ей приходится экономить: "А я все так же...".

Как сообщала Politeka, Смеюха после публичных разборок с Каминской отправилась по святым местам: "Не покидает ощущение...".

Также Politeka писала, что Слава Демин вмешался в скандал "НеАнгелов", решив поставить в нем точку: "Узнаете всю правду".