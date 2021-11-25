Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая начала успешную сольную карьеру, отправилась на отдых в Абу-Даби с дочерью и сыном и поделилась семейными фотографиями.

Как пишет Politeka.net, 37-летняя украинская певица, экс-участница женского попгурта "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер Слава Каминская, которая недавно начала успешную сольную карьеру под псевдонимом SLAVA KAMINSKKA, часто делится личными фотографиями в своем Instagram.

На этот раз Каминская опубликовала серию фото с отдыха с детьми – дочерью Лаурой и сыном Леонардом. Слава написала длинный пост и даже вспомнила своего бывшего мужа – пластического хирурга Эдгара Каминского, с которым развелась три года назад.

"А я все так же продолжаю экономить на фотографах 🤣 Лео ❤️ Кстати, мы когда-то были в этом отеле на дне рождения нашего папы ) а сейчас ходим ) такое все знакомое и родное , как будто к бабушке на дачу приехали 🤪 🤣 Офигенная дача у нашей бабушки 🤟🏼😘 😂 ", - написала Слава.

В комментариях поклонники сделали детям и певице много комплиментов.

"Стильная, гламурная, обаятельная, Красавица! 😘✌️👍💕 ", "Доча на папу ☺️ сынок на маму 🤪😁👍🤣😛", "😍 Я влюбленна 🥰 в вашу Лауру ❤️🙌❤️ ", "Спасибо за летнее настроение 🙌😊 ", "Красивая семья 😍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что скандал "НеАнгелов" набирает обороты, Смеюха рассказала об образах Каминской: "Она меня не любила".

Напомним, что Смеюха раскрыла, как продюсер "НеАнгелов" Никитин отреагировал на их разборки: "Он уже давно...".

A еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" в парике заинтриговала ответом на интервью Смеюхи, видео: "Ну заяц, ну погоди...".