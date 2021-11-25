16-летняя дочь популярной певицы Оли Поляковой Маша поделилась в сети видео, на котором показала свои уходовые процедуры.

Как сообщает Politeka.net, дочь-подросток Оли Поляковой Маша часто делится яркими публикациями в своем Instagram, где собрала более 170 тысяч подписчиков. Недавно красотка вместе с мамой и сестрой вернулась с роскошного отдыха на Мальдивах и тут же принялась за работу.

В своем микроблоге Маша выложила видео, на котором показала, как ухаживает за кожей лица и избавляется от прыщей. Не обошлось и без рекламы – девушка тестирует на себе разные средства от акне, стоя в ванной в стильной розовой пижаме.

Надо сказать, что ведет себя юная красотка как настоящая бьюти-блогерша, говорит быстро и расхваливает средства, которые решила применить на себе. При этом 16-летняя Маша уверяет, что все это ей очень помогает бороться с ненавистными едва заметными высыпаниями. В подписи к публикации Полякова-младшая еще и детально описала все процедуры и средства.

Напомним, 16-летняя дочь Поляковой пошла по стопам матери, поразив кадрами с концерта своей группы: "Так держать!".

Как сообщала Politeka, Полякова кадрами с дочками на Мальдивах впечатлила даже Лесю Никитюк: "Вам нравится смотреть...".

Также Politeka писала, что Дочь Поляковой, став певицей, вышла к публике в дырявом платьице: мама в восторге.