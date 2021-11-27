Финалист первого сезона проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной и известный бизнесмен Алексей Тригубенко рассказал о важных наставлениях от психотерапевта, что ему помогли.

Как известно, успешный бизнесмен год назад стал участником шоу "Холостячка", где пытался завоевать сердце Ксении Мишиной. И хотя Алексей дошел до финала, выиграть в проекте все же не удалось - актриса выбрала другого.

В этот раз Алексей поделился личным, важным открытием, которое понял после посещения сеанса психотерапевта.

«Сегодня инсайт после психотерапевта: Внутри меня живет критик моих ценностей, достижений, знаний, целей, чувств. И придя к осознанию, откуда и почему он появился, ничего не изменить. Нужно по-новому создавать новые нейронные сети.

Чтобы когда в очередной раз наполнишься, самому же не опустошить все сразу. Очень жаль, что я не узнал это десять лет назад», - высказал свое мнение Тригубенко.

Ранее бизнесмен опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Алексей Тригубенко часто общается со своими поклонниками в социальных сетях, где отвечает на самые интересные вопросы. Пользователь сети спросил у финалиста "Холостячки", предлагали ли ему участие в новом сезоне "Холостяка".

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