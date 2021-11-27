Известная блогерша, супруга "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова решила показать, как обычно проходит ее время в ванной вместе с маленьким сыном.

Даша Квиткова уже не первый год ведет свой блог. Если до появления ребенка она показывала свои путешествия с мужем, их отдых и будни дома, то теперь большую часть времени уделяет ребенку и показывает его на разных кадрах.

В этот раз Квиткова показала, как проводит время с ребенком в ванной и развлекает его во время купания. Нередко Дашу критикуют по любому поводу и мелочи, поэтому ей приходится обращаться к аудитории и просить быть более сдержанными, ведь странные выпады многих мам с критикой ей сложно оценить.

Короткое видео Даши в ванной с ребенком было сделано для того, чтобы просто показать, как выглядит любимое время матери и ребенка, которое они проводят только вдвоем.

«Люблю время вдвоем» - пишет Даша под кадрами.

Ранее на кадрах Даша предстала в довольно смелом и открытом виде. Перед камерой красотка сначала появилась в соблазнительно кожаной юбке с кофточкой на тонких веревочках. Также на некоторых видео девушка позирует в другом не менее соблазнительном образе и с распущенными волосами.

В подписи к публикации Квиткова кокетливо написала: "Горячая мамочка вернулась". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами.

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