Жена известного телеведущего и главного героя девятого сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Дарья Квиткова рассказала, что она с мужем и сыном собираются улететь в теплую страну зимой.
Как пишет Politeka.net, в своем Instagram блогер Дарья Квиткова, которая вышла замуж за главного героя реалити-шоу "Холостяк"-9 Никиту Добрынина, часто показывает свою жизнь и делится планами с поклонниками.
На этот раз Квиткова рассказала, что она с Никитой и маленьким сыном Львом зимой собираются улететь на 1-1, 5 месяца на отдых в теплую страну.
"Находиться в теплой стране, когда в Киеве зима – круто. Большинство, кто не привязан к офисной работе, или те, кто хочет "перезагрузки", часто уезжают на зимовку куда-то в теплые страны, преимущественно в Азию. Самое главное - это добраться туда. Ведь билет, мне кажется, будет самой большой затратой", - сказала Квиткова.
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Жена бывшего "холостяка" отметила, что жить на Бали, например, дешевле, чем в Киеве и даже составила список теплых стран, где проживание будет не очень дорогим.
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Напомним, что штрафы "Холостяка" Добрынина приходится оплачивать его жене: выяснились суммы.
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