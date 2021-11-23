Дружина відомого радіоведучого і головного героя 9-го сезону проекту "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова порадувала новим сімейним знімком.

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проекті "Холостяк", після якого одружилася з його головним героєм Микитою Добриніним. Нещодавно у пари народився син-Лев.

У новому пості Даша поділилася фотографією, на якій зображена з чоловіком і сином.

"Так виглядають найбагатші люди в світі. І я не про матеріальне", - написала вона.

Фоловери Квіткової зраділи новому фото, зазначивши, що вона останнім часом не показувала фото сім'ї у повному складі.

«Ммм❤ ви сім'єю вдома. А то ми вже переживати почали», «сьогодні день сина берег бережіть сім'ю і будьте щасливі 😍 а малюкові здоров'я», «радію за вас 💕 ви чарівна сім'я», «це такий кайф 😍 🔥 абсолютно згодна, сім'я - найдорожче і цінне в житті... бережіть один одного», - пишуть в коментарях.

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