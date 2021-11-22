Дружина відомого радіоведучого і головного героя 9-го сезону проєкту "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова показала себе, схуднувши на 19 кілограмів.

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проекті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син - Лев.

Так, цього разу дружина "Холостяка" опублікувала нові сторіз. Як відомо, кілька місяців тому Даша Квіткова народила сина - Лева. Після вагітності вона активно займається схудненням і намагається повернутися до минулого вазі - 52 кілограми.

"У мене нарешті стався зсув через 4 місяці в кілограмах. Тобто моя вага стабільно трималася 65. Нікуди не йшла, хоча сантиметри йшли та все як би ставало краще, але вага стояла", — розповіла дружина "Холостяка".

"І сьогодні я стала на ваги, там правда -1, 64, але як би для мене це вже прогрес, тому що все стояло весь цей час. Ура, процес пішов. Відповідно за 4 місяці я скинула 19 кілограмів", — з радістю заявила Даша Квіткова.

"Не планую зупинятися. Завтра вже думаю буде кілограма 63. А там гляди, поверну свої 52-53 кг", — розповіла про свої плани дружина "Холостяка".

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