Даша Квіткова, яка є популярною вітчизняною блогеринею, переможниця" Холостяка " з Микитою Добриніним, за якого вже вийшла заміж, показала незвичайний образ, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова стала популярною після проекту" Холостяк " з Микитою Добриніним. Блогер після цього вийшла заміж за зоряного красеня і народила йому недавно сина. Не забуває Даша і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому фото Квіткова здалася в розкішній легкій сукні, задерши ніжку, сидячи за роялем.

"Щоб знайти себе-потрібно шукати

Зараз знайти справу для душі можна в будь-якому віці і фінансовому становищі, стільки інформації в Інтернеті - все в ваших руках, варто тільки захотіти

Ні в якому разі не можна думати, що якщо в 40 Ви все ще міняєте одну професію за іншою — з вами щось не так. Ні.

Найгірше-це розуміти, що робота не приносить задоволення, і при цьому боятися відправитися на пошуки себе.

Я вважаю, що це справа довжиною в життя. Ми змінюємося, з часом з'являються нові інтереси і можливості. Можна 20 років любити свою роботу і горіти нею, а потім надихнутися на щось інше. Це нормально.

Я щиро захоплююся людьми, які завжди відкриті до нового і хочуть розвиватися.

Повірте, коли знайдете ту саму справу - ви це відчуєте", - написала Даша.

"Тобі дуже підходять такі зйомки, твоя ніжність, жіночність, легкість", "Вау, як з листя", "гармонія з собою", "фото шикраное", "яка жіночність. Неймовірна красуня", " не дарма Дашенька вас впізнала....краса неймовірна!!! Такий стиль і атмосфера".

Нагадаємо, штрафи "Холостяка" Добриніна доводиться оплачувати його дружині

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна похвалилася сімейним фото

А ще Politeka повідомляла, що дружина" Холостяка " Добриніна, схуднувши на 19 кілограм, показала нову себе



