Відома блогерка і переможниця 9-го сезону проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним Даша Квіткова показала, як оплачує штрафи за водіння ночами.
Популярна блогерша Даша Квіткова давно веде свій Instagram, а після проекту «Холостяк», вона стала часто влаштовувати різні фотосесії і розповідати про життя. Зараз більшість історій Даші присвячено її дитині, але не забуває вона також дивувати особистими моментами.
В цей раз Даша показала пізно ввечері, як займалася розбором речей вдома і заодно оплачувала штрафи за водіння чоловіка Микити Добриніна.
"Коли чоловік за кермом, а штрафи оплачуєш ти» - коротко написала дівчина.
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Вона також прикріпила скріншот з проведеною оплатою і показала суму, яку довелося заплатити – заблоковані дві суми по 1117 грн, тобто сума склала 2234 грн.
Раніше ми писали, Квіткова ходить в салон краси, але не робить уколів або збільшення губ, вона ходить лише на фарбування брів і волосся, щоб освіжити відтінок. Причому вже не раз вона говорила, що також раніше не робила серйозних процедур з обличчям і нічого в собі не змінювала.
На фото видно, як над Квіткової трудяться дівчата майстра і як приводять її локони і брови в порядок.
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