Украинская актриса Ольга Сумская, прославившаяся с выходом сериала "Роксолана" (1996), поделилась своими амбициозными планами.

Так, 55-летняя Сумская сейчас гастролирует с театром по городам и активно делится кадрами с поклонниками. В новых "сториз" в Инстаграм актриса показала, с кем проводит время в Одессе, передает Politeka.net.

Ольга вышал из авто, а ее уже встречал актер Станислав Боклан, звезда «Слуги народа», «Папика» и «Крепостной», который стал новым ведущим продолжения шоу «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV.

"Какой у меня сегодня партнер, друзья мои! Это ж новый ведущий програми "Хто хоче стати мільйонером". Ты меня приглашаешь?", - напросилась Сумская.

"Конечно! Будем делить бабки!", - с радостью согласился Боклан.

"Я наконец-то выиграю свой миллион!", - обнадежилась актриса.

Отметим, премьера "Хто хоче стати мільйонером" ожидается этой осенью. Формат проекта существует уже более 20 лет, он был популярен в начале 2000-х и выходил в более чем 70 странах. Программа предусматривает, что участник должен ответить на 15 вопросов: каждый правильный ответ увеличивает выигрыш, а неправильный – завершает игру и отменяет выигрыш.

Напомним, Сумская не сдержала восторга, увидев свое преображение перед съемками: "Такой стилечек"

Как сообщала Politeka, 55-летняя Сумская Ольга без косметики и фотошопа показала, как выглядит

Также Politeka писала, что Ольга Сумская всколыхнула Сеть эмоциональным обращением к мужу: «Молодым трижды горько»