Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая успевает следить за детьми и активно участвует в съемках для светского шоу, недавно отправилась на курорт.

Уже не первый год Катя Осадчая рассказывает о событиях в жизни, публикует домашние кадры с детьми и демонстрирует простые образы без макияжа. В этот раз она показала, как выглядит счастливый день на отдыхе и в гармонии с собой.

Телеведущая совсем недавно рассказала, что запланировала небольшой отдых, совместив приятное с полезным. Перед съемками и мероприятиями на теплом курорте Осадчая успевает и отдохнуть.

Катерина показала, как выглядит ее счастливое утро в номере с бассейном и закрытым двориком. Успела она и поплавать, показав себя сразу после этого в одном полотенце. Как можно заметить, Осадчая не скучает на курорте.

«Кто работает, тот может немного и поплавать перед съемкой» - пишет Катерина.

Ранее на одних из новых фото звезда рассказала, что побывала в командировке - в Дубае. Катерина сделала несколько фото на фоне красивого заката в пустыни.

"В моей коллекции закатов, однозначно, не хватало заката в пустыне. Ни одна фотография не передаст величия пустыни, сегодня почувствовали себя героями фильма Дюна.

Наши пустынные приключения скоро в Світському Житті", - написала Катя Осадчая.

Напомним, Осадчая с Горбуновым покинули Украину, разъехавшись в разные стороны

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