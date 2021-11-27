Финалист "Танців з зірками" Артур Логай на кастинге проекта упал перед Еленой Коляденко, которая стала креативным продюсером нового сезона шоу, и другими руководителями.
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram Елена Коляденко, которая стала креативным продюсером нового сезона проекта "Танці з зірками", поделилась видео с кастинга на шоу. Нынешний финалист шоу, звезда сериалов "Моя любимая Страшко" и "Киев днем и ночью" Артур Логай перепостил видео Коляденко себе в сторис.
Так, на видео показали первые танцевальные попытки Артура.
Финалист проекта Логай, который выходит на паркет с Анной Карелиной, поделился, что танцы - это большой труд, ведь ты постоянно должен контролировать свое тело, попадать в ритм.
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На одном из видео Артур Логай настолько хотел показать себя, что аж упал на кастинге перед Еленой Коляденко и другими руководителями "Танців з зірками".
"А вот и жирная точка кастинга! Как же мне сейчас мило и смешно) Я так рад этой возможности", - написал Логай.
Ранее Politeka писала, что Логай высказался о романе между Поплавской и Соколовым с "Моя любимая Страшко": "Счастье...".
Напомним, что Логай рассказал, кем на Х-факторе была его избранница, подарившая ему сына: старшая на 8 лет.
A еще Politeka сообщала, что украинцам накануне финала показали, что происходило за кулисами "Танців з зірками": "Мишину не узнать".