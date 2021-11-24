Учасник проєкту "Танці з зірками" і зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай розкрив, як вибирають партнерів на шоу.

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Нещодавно стало відомо, що він став учасником шоу "Танці з зірками", де успішно виступив вже 11 ефірів. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.

Так, цього разу учасник "Танців з зірками" заговорив про закулісся проєкту. Артур Логай часто спілкується зі своїми шанувальниками та відповідає на їхні запитання в соціальних мережах. Він вирішив відверто розповісти про те, як вибирають собі партнерів на проєкті "Танці з зірками".

"Кастинг партнерок. Я на ньому танцював з чотирма дівчатками, а потім вибирав з двох. У мене запитали, Хто мені сподобався. Ну а кого я вибрав ви самі все знаєте. Я вибрав танцювати із зіркою", - зізнався Артур Логай.

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