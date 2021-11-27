Известная юмористка и актриса из "Женского квартала" Ирина Сопонару показала, как ей сделали предложение, однако всё пошло не так.

Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу как актриса или комик.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Ирина Сопонару часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. Она решилась рассказать о том, как ей сделали предложение, однако всё пошло не так. Ирине Сопонару предложили выйти замуж.

"А кольцо где?", - спросила артистка.

Также, она рассказала, что её рост составляет 165 сантиметров.

Ирина Сопонару добавила, что её талия всего 65 сантиметров.

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