В сети опубликовали забавное видео с эфира "Голосу країни", в котором Потап и Дан Балан обсуждают Тину Кароль.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Дану Балану и Тине Кароль, опубликовали забавное видео, в котором тренеры "Голосу країни" обсуждают Тину.

Так, пока Кароль нет в зале, Дан Балан обратился к Потапу с просьбой. "У тебя же такой опыт с Тиной, скажи мне секрет", - говорит молдавский музыкант, обращаясь к реперу. На это Алексей неожиданно выдал: "Она моя бывшая". Такое заявление здорово повеселило зрителей в зале и самих тренеров. Аж тут в студию зашла сама Кароль, которая после дружеского поцелуя с Потапом начала любезничать с Баланом.

Отметим, что этим летом между Тиной Кароль и Потапом произошел конфликт из-за неудачных шуток последнего. Так, в одном из комментариев журналистам во время музыкального фестиваля Atlas Weekend Потап ляпнул, что не знает, кто такая Тина Кароль. Певица шутку не поняла, и на свою обиду намекнула в соцсетях.

Напомним, Кароль сделала свой выбор между Потапом и Даном Баланом: "Они в ссоре и, похоже, навсегда".

Как сообщала Politeka, Кароль в узком платье застали на полу за приятным занятием: "Телефонный разговор с Баланом?".

Также Politeka писала, что Балан в обнимку с длинноволосой красоткой-брюнеткой нарушил покой фанаток: "Рада за Дана".