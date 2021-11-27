Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя" показала себя в полупрозрачной блузе. "Холостяк" Иракли Макацария, Дмитрий Дикусар и Настя Каменских оценили её изгибы.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как украинская телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые фото. Катя Осадчая показала кадры с пустыни в Абу-Даби. Там она предстала перед камерой в белой полупрозрачной блузке, в которой отлично видно идеальную фигуру телеведущей.

"Наши пустынные приключения скоро в "Світському житті", — рассказала Катя Осадчая.

Многие звезды украинского шоу-бизнеса оценили новые фото Кати Осадчей, среди них: Ираклий Макацария, Настя Каменских, Дмитрий Дикусар.

Поклонники Кати Осадчей оставили под фото множество приятных комментариев: "Невероятная красота", "Восхищение", "Очень идут цвета пустыни", "Вау, какая..."

Также, известный украинский дизайнер Андре Тан оставил комментарий для телеведущей.

Ранее сообщалось, Осадчая показала, куда сбежала от Горбунова: "Есть шанс, что купальник достану"

Также, Осадчая почувствовала себя героиней фильма "Дюна", неожиданное фото: "Не хватало заката"

Politeka рассказывала, кадры из семейного архива Осадчей появились в Сети: маленький сын от первого брака и молодой Горбунов