Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, отлично совмещает работу и материнство - звезда часто ездит в командировки, а в своем Инстаграм делится впечатлениями.

Известная телеведущая не так давно стала мамой в третий раз, передает Politeka.net. Примечательно, что звезда активно работала вплоть до самих родов, и после них решила совмещать любимую профессию с материнством.

В своем Инстаграм Катя Осадчая часто рассказывает о событиях в жизни. В частности, на одних из новых фото звезда рассказала, что побывала в командировке - в Дубае. Красотка сделала несколько фото на фоне красивого заката в пустыни.

"В моей коллекции закатов, однозначно, не хватало заката в пустыне. Ни одна фотография не передаст величия пустыни, сегодня почувствовали себя героями фильма Дюна.

Наши пустынные приключения скоро в Світському Житті", - написала Катя Осадчая.

За 20 минут публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Фантастика😍🔥", "Ваааууууу🤩🤩🤩🤩🤩🤩", "вам очень подходят цвета пустыни 😍", "Огооо, какая красотень 🔥🔥🔥❤️❤️", "Как там красиво! Желаю хорошо провести время!", "Какая красавица! ❤️😍😍😍 фото - супер! 👏", "Какая красавица! ❤️😍😍😍 фото - супер! 👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Осадчая рассказала о своей мечте, умилив фото с сыновьями

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