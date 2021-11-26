Известный шеф-повар и главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво засветил роскошный автомобиль цвета электрик с кожаным салоном.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Как известно, 49-летний шеф-повар родился и вырос в Колумбии, со временем он обосновался в Украине. Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф" вместе с Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским.

Так, на этот раз шеф-повар поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор Хименес-Браво заезжает на парковку на роскошном автомобиле цвета электрик с шикарным кожаным салоном. Как видно, на руках у него его любимица - Лупита.

"День еще не закончился, нужно работать. Пошли работать...", — рассказал Эктор Хименес-Браво.

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