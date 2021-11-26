Популярная певица и Народная артистка Украины Тина Кароль, которая сменила прическу ради презентации нового клипа, смогда удивить новой сменой образа на фотосессии.

Тина Кароль уже давно не ограничивается одним выпуском клипов и песен, артистка также рекламирует одежду, телефоны, золотые украшения и разный декор для дома. Причем за это время сама звезда успела также создать собственную линейку духов, помаду и фирменные колготки.

Недавно Кароль рассказала, что теперь еще она гордится новой обувью, которую хочет всем презентовать. Так, в этот раз причиной для необычной фотосессии в теплом костюме с необычными джинсами с вырезами стала именно ее обувью

Однако, не утепленные кроссовки для зимы, созданные в оригинальном дизайне, привлекли внимание сети. Всех больше насмешили штаны Кароль.

«это вообще не возможно оторвать глаз, от этих шикарных фото.😍; А костюм продаётся ? 😅; Смешные штаны 🤭; Тинааа сводишь с ума🔥💞; Какие афигенные штаны 👖 😍💙; точно реклама кроссовок?; Это вообще законно-быть такой красоткой?😍🔥пшшшш; Какой стиль 🖤; Тина Григорьевна это точно реклама красовок?😏🥵; Как штаны, не продувают?); ничего себе какой стиль!».

Также ранее Тина Кароль, которая недавно представила новый альбом "Двойной рай", ответила на блиц вопросы за границей. Тине задали ряд вопросов, предложив выбрать из двух вариантов один.

Среди прочего был вопрос: "Дан Балан или Потап?". На это звезда кокетливо ответила "Дан Балан". В комментариях к ролику в соцсети началось бурно обсуждение ответов Кароль, особенно на последний вопрос о Балане.

Напомним, Балан в обнимку с длинноволосой красоткой-брюнеткой нарушил покой фанаток: "Рада за Дана".

Как сообщала Politeka, Кароль в "парике" и наряде за две тысячи долларов разозлила публику: "На камеру одно говорит, а в жизни...".

Также Politeka писала, что Кароль стала одной из участниц шоу "Маска", украинцы теряются в догадках: "Может там еще и Дан...".