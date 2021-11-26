Жена известного юмориста и звезды "Квартал 95" Юрия Ткача - Виктория рассказала, собирается ли делать пластическую операцию.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал". У комика есть жена Виктория Ткач и дочь Лиза.

Так, на этот раз жена Ткача опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Виктория Ткач часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. Там она решила ответить на самые интересные вопросы, которые подготовили для неё пользователи сети. На кадрах она ответила на вопрос, хотела ли она изменить в себе что-то с помощью пластики.

"Никогда! Не могу сказать, что принимаю себя всецело...это не так. Но пока, такого желания не появлялось. Я не зарекаюсь конечно", - рассказала Виктория Ткач.

Также, она показала один из своих образов.

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