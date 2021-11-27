В сети показали ролик с шоу "Маска", в котором Андрей Данилко ведет интересную беседу с одним из участников, а также реакцию на это Поляковой.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале популярного шоу "Маска" опубликовали забавное видео одного из выпусков, на котором показали разговор звездного детектива Андрея Данилко с одним из участников, а также реакцию Оли Поляковой на эту беседу (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, на видео Данилко разговаривает с загадочным персонажем в маске Свиньи, выискивая подсказки в его образе. Надо сказать, что общается с маской шоумен подчеркнуло вежливо и обходительно: "Уважаемое порося! Скажи мне, пожалуйста, только не ври, потому что украинец никогда не врет…". Закончить у Андрея не получилось, его беседу перебила Оля Полякова, которая сидела рядом, она забыла о приличиях и начала ржать, как конь, в ответ на слова Данилко. Выглядит все это очень забавно.

Отметим, что среди судей устоялось мнение, что за маской Свиньи скрывается известный поющий репер Михаил Поплавский. Этот вариант наиболее распространен, хотя у звездных детективов есть и другие варианты.

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки рассекретил новую песню: "Даже на музыку Фредди Меркьюри похоже".

Как сообщала Politeka, "Должна быть Тина Кароль": в необычной Пальчике на "Маске" разглядели известную певицу.

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