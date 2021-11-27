В сети показали ролик с шоу "Маска", в котором Андрей Данилко ведет интересную беседу с одним из участников, а также реакцию на это Поляковой.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале популярного шоу "Маска" опубликовали забавное видео одного из выпусков, на котором показали разговор звездного детектива Андрея Данилко с одним из участников, а также реакцию Оли Поляковой на эту беседу (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, на видео Данилко разговаривает с загадочным персонажем в маске Свиньи, выискивая подсказки в его образе. Надо сказать, что общается с маской шоумен подчеркнуло вежливо и обходительно: "Уважаемое порося! Скажи мне, пожалуйста, только не ври, потому что украинец никогда не врет…". Закончить у Андрея не получилось, его беседу перебила Оля Полякова, которая сидела рядом, она забыла о приличиях и начала ржать, как конь, в ответ на слова Данилко. Выглядит все это очень забавно.

Данилко, Полякова, Маска

Отметим, что среди судей устоялось мнение, что за маской Свиньи скрывается известный поющий репер Михаил Поплавский. Этот вариант наиболее распространен, хотя у звездных детективов есть и другие варианты.

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Андрей Данилко, Маска

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