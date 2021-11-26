Известный певец Сергей Лазановский, который одержал победу в вокальном проекте "Голос країни" показал, как состарился раньше времени.

Как передает Politeka.net, 26-летний Сергей Лазановский является популярным исполнителем. Он прославился благодаря своей победе на шоу "Голос країни", где выступал в команде Нади Дорофеевой. Сейчас артист не забывает о творчестве и радует украинцев новыми песнями.

Так, на этот раз певец опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Сергей Лазановский показал, как с помощью фильтров состарился. Из 26-летнего молодого парня он превратился в старика. Его лицо покрылось морщинами, а вместо русых волос теперь седина.

"Постарел за 5 минут на 50 лет", — поделился Сергей Лазановский.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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