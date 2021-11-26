Популярная певица и Народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно сменила образ и прическу после долгих лет однообразия, решила впечатлить также и естественной красотой.
Тина Кароль в последнее время часто показывает разные модные образы и хвастается нарядами от дизайнеров. Причем не забывает певица и демонстрировать, что без косметики она выглядит ничуть не хуже. В Инстаграм решили сравнить два разных образа Кароль.
«Какая Тина Король без макияжа? 🔥 И в сценическом образе, и с no makeup певица @tina_karol все равно прекрасна. Согласны? Делитесь в комментариях 👇» - сказано в подписи к сравнительному видео.
Поклонники ответили:
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«Все равно невероятная красавица😍; Красавица любая😍❤️; Прекрасная всегда; Фильтров много использует....Без макияжа; Она всегда красивая ❤️; Все равно красивая и нежная 🔥; Без макияжа или с макияжем. Все равно красивая😍❤️; Никакая; Да! Таня прекрасна!; Младше смотрится; ..смотишь на Тину , - а вокруг и весь мир прекрасен ...; К Тине можно по разному относиться, но бесспорно тот факт, что она очень красивая».
Ранее на одном из фан-аккаунтов певицы опубликовали новое фото. На коллаже показали платье Тины Кароль синего цвета, в котором она сидит в кафе. Оказалось, что этот наряд стоит более двух тысяч долларов.
"Дэвид Кома. Фиолетовое платье с запахом с кристаллами $2012", — сообщают на фан-аккаунте Тины Кароль.
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