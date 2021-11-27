Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла роль Роксоланы в турецком проекте "Великолепный век", показала эффектную фотосессию, опубликовав снимки в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли стала популярной актрисой. Украинскому зрителю звезда стала известна благодаря ее работе в проекте "Великолепный век", в котором она сыграла роль Роксоланы. В этом году звезда родила второго ребенка - девочку Лили, но уже вернула свою фигурку и блистала на ММКФ в эффектном платье. Не забывает Узерли и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Мерьем была в платье с вырезом от бедра. Образ Узерли дополнила эффектной шляпкой и босоножками.
Фанаты поставили более 113 тысяч лайков и подписали комментарии:
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"Богиня", "Красавица", "Ну что за красотка", "Удивительная", "Ох, детка", Красотка-леди", "Большое спасибо, милая Мерьем. Вы одна из самых красивых женщин внутри и снаружи".
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