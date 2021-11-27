Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла роль Роксоланы в турецком проекте "Великолепный век", показала эффектную фотосессию, опубликовав снимки в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли стала популярной актрисой. Украинскому зрителю звезда стала известна благодаря ее работе в проекте "Великолепный век", в котором она сыграла роль Роксоланы. В этом году звезда родила второго ребенка - девочку Лили, но уже вернула свою фигурку и блистала на ММКФ в эффектном платье. Не забывает Узерли и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Мерьем была в платье с вырезом от бедра. Образ Узерли дополнила эффектной шляпкой и босоножками.

Фанаты поставили более 113 тысяч лайков и подписали комментарии:

"Богиня", "Красавица", "Ну что за красотка", "Удивительная", "Ох, детка", Красотка-леди", "Большое спасибо, милая Мерьем. Вы одна из самых красивых женщин внутри и снаружи".

Напомним, Узерли из "Великолепного века" в коротеньком платье похвасталась развлечениями в Москве

А еще Politeka сообщала, что Узерли из "Великолепного века" удачно подчеркнула формы белыми кружевами

Также Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" показала идеальное лицо крупным планом, вызвав восхищение



