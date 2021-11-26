Трэвэл-блогер и ведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал, как ездил в Карпаты, рассказав о самом необычном из этого путешествия.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является успешным отечественным путешественником, который ведет программу "Мир наизнанку". Звезда сейчас ездит по Украине, работая впервые за всю историю программы с двумя операторами. Не забывает Дмитрий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Дмитрий был в Карпатах. Звезда показал, как праздновал Ивана Купала и многое другое.

"Горы – это всегда места силы. В Гималаях считают, что на вершинах гор живут Боги. В Пакистане именно в горах мы встречали шаманов и наблюдали невероятные ритуалы. В Индии в горах расположена резиденция Далай Ламы. Необъяснимое мы видели в горах по всему миру.

В наших родных Карпатах тоже есть сверхъестественные явления и люди, наделенные особенной силой. И особенная энергетика самого места. Я даже по себе чувствую – всего за несколько дней в Карпатах будто заряжаюсь энергией, перезагружаюсь, чувствую себя обновленным. После того, как в 2005 году, будучи 22-летним пацаном, я впервые познакомился с легендарным мольфаром Михаилом Нечаем – вообще не осталось сомнений, что в этих горах рождаются люди, наделенные особенными силами. Это были очень сильные эмоции", - написал Дмитрий.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красота", "Атмосферно и очень круто", "Фото необыкновенные", "О да. Карпаты - они необыкновенные", "Лучше гор могут быть только горы".

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