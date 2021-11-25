Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о своем опасном путешествии и необычном знакомстве - он следовал важному девизу, который и помог сделать съемку.
Известный телеведущий старается побывать в самых забытых уголках планеты, и показать местную жизнь, передает Politeka.net. В новом посте Дима Комаров рассказал о знакомстве с племенем ваорани в Эквадоре.
По словам звезды, со съемками возникало много трудностей, и даже хотелось махнуть на все рукой, но в итоге ведущий следовал главному правилу - не сдаваться.
Путешественнику удалось познакомиться с Кимо Йети - последним живым убийцей американских миссионеров, которые в 1956 сделали попытку выйти на контакт с неконтактными ваорани. Первооткрыватели обменивались подарками с дикарями, но в итоге последние напали на иностранцев и пронзили их копьями.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Известного актера увезли на "скорой", врачи борются за его жизнь: "Перестал реагировать на..."
Холода ворвутся в Украину и прогонят остатки тепла: что будет с погодой в декабре
Не стало знаменитого музыканта: он был одной из важнейших фигур мировой сцены
Зимние каникулы в школах: выяснилось, когда они начнутся и повлияет ли дистанционка
"В середине прошлого века этот человек был неконтактным и жил в лесу. Он не знал другого мира. Убийство первооткрывателей, в том числе его руками, изменило судьбу и племени, и всего региона", - рассказал Дмитрий Комаров.
"Ребята, от имени всех зрителей, АККУРАТНЕЕ там 🙏🙏🤍", "Жду очередной выпуск ваших экстремальных путешествий", "Дмитрий вы очень хороший человек, вашу программу мы смотрим всей семьей, спасибо что вы есть❤️🔥", - прокомментировали пользователи Сети.
Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" попал в одно из самых жестоких племен в мире
Как сообщала Politeka, молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» ошеломила условиями своей работы
Также Politeka писала, Комаров из «Мир наизнанку» ошеломил рискованной выходкой в Запорожье