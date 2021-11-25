Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о своем опасном путешествии и необычном знакомстве - он следовал важному девизу, который и помог сделать съемку.

Известный телеведущий старается побывать в самых забытых уголках планеты, и показать местную жизнь, передает Politeka.net. В новом посте Дима Комаров рассказал о знакомстве с племенем ваорани в Эквадоре.

По словам звезды, со съемками возникало много трудностей, и даже хотелось махнуть на все рукой, но в итоге ведущий следовал главному правилу - не сдаваться.

Путешественнику удалось познакомиться с Кимо Йети - последним живым убийцей американских миссионеров, которые в 1956 сделали попытку выйти на контакт с неконтактными ваорани. Первооткрыватели обменивались подарками с дикарями, но в итоге последние напали на иностранцев и пронзили их копьями.

"В середине прошлого века этот человек был неконтактным и жил в лесу. Он не знал другого мира. Убийство первооткрывателей, в том числе его руками, изменило судьбу и племени, и всего региона", - рассказал Дмитрий Комаров.

"Ребята, от имени всех зрителей, АККУРАТНЕЕ там 🙏🙏🤍", "Жду очередной выпуск ваших экстремальных путешествий", "Дмитрий вы очень хороший человек, вашу программу мы смотрим всей семьей, спасибо что вы есть❤️🔥", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" попал в одно из самых жестоких племен в мире

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