Известная певица Надежда Мейхер, которая является бывшей участницей группы "ВИА Гра", показала свой уход за кожей лица.

Надежда Мейхер уже не один год считается известной украинской исполнительницей. Она прославилась после того, как начала петь в составе "ВИА Гра" и стала одной из самых популярных участниц. В Инстаграм Мейхер часто публикует кадры из жизни.

В этот раз Надежда показала, как она поддерживает красоту, и кто помогает ей приводить себя в порядок.

«Пептидная маска 👈 для укрепления кожи: Маска с пептидами и антиоксидантами помогает освежить тусклую и восстановить поврежденную кожу, отлично подтягивает и выводит токсины, улучшает микроциркуляцию крови. Благодаря этому эффективна для поддержания молодости кожи и устранения первых возрастных изменений» - рассказала Мейхер в видео.

Поклонники ответили:

«😍❤️Солнышко❤️ сметаной надо); жизнь моя..❤; Надежда- без масок красавица🔥; Вы красотка энергия 🔥 любуюсь вами 😍; Богиня Любви И Красоты Надежда Я люблю Обожаю Тебя И Твое Творчество; Но какие у нее скулы❤; Надя, ты лучшая; Какая красивая 😍Я бы заснул с такими процедурами :D Ты красивая женщина».

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